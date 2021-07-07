 

СНБО ввел санкции против 100 украинцев из санкционного списка США – Данилов

07.07.2021, 9:46, Новости дня
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Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью “24 каналу”, которое вышло 6 июля. 

Секретарь СНБО говорил, что под санкциями США находится 134 украинца: против 130 ограничения ввел минфин, против четырех – Госдеп. 

“На этой неделе мы работали с партнерами из США по этому вопросу. На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции минфина США, 127 – живы и здоровы, три человека, к сожалению, умерли. Что касается 127. Относительно 100  Совет нацбезопасности уже ввел санкции. Они уже введены. Относительно остальных – мы сейчас получаем дополнительную информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на информацию от партнеров. У нас очень хорошо работают наши разведки, [спецслужбы]. Они нам предоставляют много дополнительной информации”, – сказал Данилов.  

Контекст:

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

5 марта США ввели визовые ограничения против бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Им запрещен въезд в США.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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