 

“Мы отрабатываем всех”. Секретарь СНБО ответил, готовятся ли санкции против Коломойского, Дубинского и Деркача

07.07.2021, 9:46, Новости дня
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Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью “24 каналу”, которое вышло 6 июля. 

Данилов сказал, что из 130 украинцев, которые находятся под санкциями минфина США, трое умерли, а против 100 уже введены санкции СНБО. 

“Есть отдельная информация относительно девяти человек, которые принимали участие… [вмешивались] в выборы в США. Это отдельная ситуация. Потому что такая деятельность мешает стране. Если бы это было частное дело этих людей и оно касалось бы других вещей. А тут, когда [ситуация] выходит на межгосударственный уровень, и принимать решения в этом… очень опасно. Я бы никому не советовал вообще вмешиваться в избирательные кампании тех или иных стран. Это очень опасно. У нас есть последствия этих процессов. Мы должны обязательно на это реагировать. Как будем реагировать – [будет известно] после получения документов спецслужб, это уже на заседании СНБО будут рассматриваться те или иные вопросы”, – сообщил он. 

Ведущая уточнила, правильно ли она поняла, что сейчас на повестке дня – вопрос введения санкций против исключенного из “Слуги народа” нардепа Александра Дубинского, внефракционного парламентария Андрея Деркача и бизнесмена Игоря Коломойского.

“Мы отрабатываем вопросы относительно всех людей, которые попали сегодня под санкции США”, – ответил Данилов. 

Контекст:

11 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачом, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачом и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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