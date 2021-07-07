 

Директор МакSим паникует из-за состояния певицы

07.07.2021, 9:42, Разное
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Директор популярной певицы МакSим Маргарита Соколова призналась, что из-за состояния певицы на нее нападает паника. Изо всех сил она старается держать себя в руках.
Певица МакSим уже несколько недель борется с пневмонией в одной из столичных больниц. Согласно последним данным, поражение легких у артистки составляет 80%. Перед госпитализацией она сделала прошла несколько тестов на коронавирус, но все показали отрицательный результат.

10 июня МакSим открыла школу искусств, а спустя несколько дней пояснила фолловерам о госпитализации. До этого она отработала сольный концерт с высокой температурой. После данной публикации знаменитость перестала выходить на связь. 19 июня появились сведения, что Марину Максимову ввели в кому и поместили под аппарат ИВЛ. Далее пациентку перевели на ЭКМО, чтобы кровь лучше насыщалась кислородом.

По словам директора исполнительницы Маргариты Соколовой, она общалась с МакSим до обеда 18 июня, пока ее не ввели в медикаментозный сон. Артистка была в нормальном расположении духа, старалась мыслить позитивно. За состоянием исполнительницы хита «Трудный возраст» следят лучшие медицинские специалисты. Ее директору тревожно, иногда она паникует, но старается бороться со своими эмоциями.



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