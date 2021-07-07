Анна Седокова после свадьбы с Тиммой осталась без подруг

Певица Анна Седокова после свадьбы с баскетболистом Янисом Тиммой осталась без подруг. Она пожаловалась на то, что ее никуда не зовут. Экс-солистка группы «ВИА Гра» оказалась «занудой» для своих знакомых.

У Анны Седоковой практически не осталось подруг. После свадьбы с Янисом Тиммой она оказалась для знакомых неинтересной собеседницей. Вроде бы артистка ни с кем не ругалась, но отношения стали другими. Ее уже не приглашают на различные встречи, но и сама она не желает ходить на подобные мероприятия. Седокова долго переживала, что у нее нет подруги, которой можно позвонить в слезах после ссоры с мужем. Со временем исполнительница поняла, что необходимо общаться именно с супругом, а не с приятельницами.

В то же время у Седоковой остались несколько подруг, но они проживают в Киеве. В связи с этим артистка встречается с ними не очень часто. Лучшим другом для певицы является ее супруг Янис Тимма.

Напомним, что певица вышла замуж за баскетболиста осенью минувшего года. Этот брак для нее стал третьим по счету. До романа с Тиммой Седокова почти четыре года ни с кем не встречалась. Седокова воспитывает троих детей, не исключено, что она решиться подарить малыша и нынешнему избраннику.

Источник: www.wmj.ru