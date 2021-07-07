 

В РПЦ рассказали, как привили 9 млн прихожан при помощи ГМО-ладана со «Спутником V»

07.07.2021, 9:31, Разное
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Настоятель Покрово-Успенского храма РПЦ в Москве отец Василий (Рогатенко) рассказал, как в мае-июне 2021 года свыше 9 миллионов прихожан по всей стране удалось вакцинировать от COVID-19 при помощи генно-модифицированного ладана. Учёные в сотрудничестве со священниками сумели создать благовония на основе вакцины «Спутник V».

РПЦ: мы привили 9 млн прихожан при помощи ГМО-ладана со «Спутником V»Вакцинация прихожан происходила во время утренней литургии в процессе окуривания верующих лампадами с особым ладаном. В процессе в воздухе распылялись микрочастицы вакцины от коронавируса, которые вдыхали верующие и таким образом получали иммунитет от COVID-19. По мнению отца Василия, данный способ вакцинировать прихожан не противоречит Священному писанию, поскольку традиция РПЦ знает немало примеров изгнания нечистых духов, одним из которых является коронавирус, при помощи ладана. В настоящее время все епархии РПЦ обеспечены ладаном, достаточным для вакцинации всех 104 млн. православных верующих России.

– Есть поговорка есть – боится, как чёрт ладана. А что есть коронавирус? Он проникает в тело человека и причиняет страдания. Ещё у этого вируса, говорят, есть шип, но мы считаем, что это рог. По всем признакам вирус – это нечистая сила, а нечистую силу нужно изгонять при помощи ладана. Конечно, когда мы это поняли, мы сразу обратились в центр Гамалеи, и там всего за неделю помогли нам создать технологию производства ладана с вакциной. Вскоре все прихожане православной церкви будут вакцинированы от этой бесовской заразы, – рассказал отец Василий.

Ранее в РПЦ заявили, что вспышка коронавирусной инфекции в Москве вызвана недостаточным объёмом пожертвований на храм.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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