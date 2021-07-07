Россиянам запретят публично критиковать качество дорог

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О положительном имидже России», текстом которого предусматриваются ограничения для граждан относительно контента, загружаемого на веб-ресурсах.

В обновлённом документе содержится положение о запрете критики качества дорожного покрытия в медиапространстве и сети Интернет.

В подзаконном акте уточняется, что пользователям сети запретят оставлять критические публикации и комментарии к контенту с изображением неровностей дорожного покрытия. В частности, запретят слова с обесценной лексикой, а также полемику относительно средств, выделенных на ремонт уже имеющихся и строительство новых дорог.

Администраторам и модераторам веб-ресурсов надлежит немедленно удалять нарушающие закон сообщения, а в случае если нарушение носит системный характер, блокировать учётные записи пользователей и передавать их данные по запросу правоохранительных органов. Владельцы сайтов, которые не смогут произвести указанные в законе действия, будут привлечены к административной ответственности, а веб-ресурсы заблокированы.

На правонарушителей по санкции суда могут быть наложены штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей, а также отключение интернета сроком от 1 до 3 лет или общественные работы. В Госдуме уточнили, что введённые ограничения коснутся только обсуждения российских дорог. За соответствующие комментарии о дорожном покрытии в других странах санкции не предусмотрены.

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