Полицейского зарезали за замечание двум нетрезвым мужчинам в Подмосковье

Полицейский погиб, получив ножевое ранение из-за замечания двум нетрезвым мужчинам, выяснявшим отношения на улице в Подмосковье, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудник полиции возвращался домой с работы и, увидев на улице двух шумно выясняющих отношения выпивавших мужчин, сделал им замечание. Один из мужчин напал на полицейского и ударил его ножом», – сообщил источник ТАСС.

Полицейского госпитализировали, однако он позже умер в больнице.

По подозрению в убийстве задержан один из мужчин, возбуждено уголовное дело. Источник отметил, что полицейский в момент гибели находился не при исполнении должностных обязанностей.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских под Тверью.