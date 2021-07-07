 

Заложники захвачены в банке в Тюмени

07.07.2021, 9:00, Новости дня
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Неизвестный в среду взял троих заложников в тюменском отделении Сбербанка, сообщил представитель экстренных служб.

«По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется», – сказал источник РИА «Новости».

Он добавил, что около 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого захвачен офис банка.



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