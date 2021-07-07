 

В Крыму после дождей началось нашествие комаров

07.07.2021, 8:52, Новости дня
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Так называемый министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин рассказал, что проблема наблюдалась, в частности, в Родниковском и Укромновском сельских поселениях, поселке городского типа Нижнегорское и селе Митрофановка Нижнегорского района. Там уже провели дезинфекцию.

Также обработку провели в гостиницах Феодосийского и Евпаторийского регионов.

У себя в Facebook “министр” отметил, что на водоемах и в лесах специалисты используют биологические средства борьбы – бактицид, лиариоль. Он заверил, что это экологически чистые препараты.

Однако доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Иванов в комментарии “РИА Новости Крым” заявил, что такое грубое вмешательство в экосистему будет иметь негативные последствия для биоты полуострова. Личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц, не будет их – не будет ни рыб, ни птиц, предостерегает он.

Видео нашествия комаров на оккупированном полуострове опубликовал блогер Рустем Адагамов в Facebook.

https://www.facebook.com/adagamov/videos/1218846255226803/

Контекст:

В оккупированном Крыму 4 июля прошли сильные ливни, в Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома. В селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации местного значения из-за подтопления после ливней.

Синоптики говорили, что на территории Бахчисарайского района выпало до 70 мм осадков при месячной норме в 49 мм.

В результате на полуострове подверглось подтоплению более 18 тыс. гектаров сельхозугодий, сообщало “правительство” Крыма. На территории в 355 гектаров отмечена гибель агрокультур.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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