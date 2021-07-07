В Украине сделали более 3 млн прививок от коронавируса

Первую дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы – 57 531 человек.

По данным Минздрава, прививки в понедельник делали 535 мобильных бригад, 1287 пунктов и 27 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили первую дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в Украине сделали 3 092 168 прививок.

Больше всего за сутки сделали прививок препаратом Comirnaty от компаний BioNTech/Pfizer – 43 750. Вакцину CoronaVac получили 32 977 человек, AstraZeneca – 16 827.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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