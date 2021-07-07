 

В Украине сделали более 3 млн прививок от коронавируса

07.07.2021, 8:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы – 57 531 человек.

По данным Минздрава, прививки в понедельник делали 535 мобильных бригад, 1287 пунктов и 27 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили первую дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 955 607 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в Украине сделали 3 092 168 прививок.

Больше всего за сутки сделали прививок препаратом Comirnaty от компаний BioNTech/Pfizer – 43 750. Вакцину CoronaVac получили 32 977 человек, AstraZeneca – 16 827.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1891562044340225

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / В Петербурге многодетным выплатят по 3 тыс. рублей на ребенка к Новому году

07.01 / 2021-й станет самым коротким годом за последние полстолетия

24.04 / Присоединение к электросетям ЖК “Патриотика на озерах” должно происходить согласно договору о присоединении, который был заключен ранее – НКРЭКУ

12.01 / Путин указал приоритетные задачи прокуратуры

10.08 / В СБ РФ обвинили основателя «Белых касок» в обмане Запада

27.04 / Зеленский надеется, что ТКГ 28 апреля “перезагрузит” режим прекращения огня на Донбассе

16.08 / Пономарев: Один из бывших украинских чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину

11.01 / Эффекта от локдауна не будет из-за работающих детсадов и общественного транспорта – эпидемиолог Александрин

27.12 / В Беларуси сегодня первое воскресенье без анонсированного митинга. Но люди все равно собираются на протест

14.07 / Начало отопительного сезона в Украине находится под угрозой срыва – “Нафтогаз”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика