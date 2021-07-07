На Камчатке нашли тела девяти погибших при крушении самолета Ан-26

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах 7 июля.

Для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза, уточнил собеседник агентства. Поиски продолжатся до 18.00, когда начнется прилив, уточнили в администрации поселка.

Крушение произошло 6 июля, обломки воздушного судна нашли на расстоянии четырех-пяти километров от взлетно-посадочной полосы в Палане со стороны береговой линии. По предварительной информации, погибли все 28 человек, которые были на борту.

По факту происшествия открыли уголовное дело, сообщили в Следкоме РФ. Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного самолета или ошибка пилотирования.

Контекст:

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в их числе – двое детей. По сведениям ТАСС, большинство из них – жители поселка Палана.

Перед падением самолет мог врезаться в скалу. Основная часть обломков лежит в прибрежной полосе у подножья, часть носа – в море.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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