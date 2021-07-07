После смерти Меньшова Веру Алентову перевели в реанимацию

Актриса Вера Алентова после смерти мужа Владимира Меньшова попала в реанимацию. Отмечается, что пока состояние главной героини фильма «Москва слезам не верит» не улучшается.

Владимир Меньшов скончался 5 июля в результате последствий коронавируса. Он попал в больницу 22 июня с поражением легких. Спустя время в медучреждении оказалась и его супруга Вера Алентова. Ее ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат.

С Владимиром Меньшовым попрощаются уже завтра, 8 июля. Гражданская панихида начнется в 11 часов утра в Доме кино. Похоронят культового режиссера на Новодевичьем кладбище. Вдова Меньшова Вера Алентова не сможет попрощаться с мужем.

Родственники не комментируют, в каком состоянии находится Вера Алентова. Ранее в СМИ поступала информация, что актрисе стало лучше, и ее перевели в обычную палату. Однако потом появились сведения о том, что Алентову после смерти мужа поместили под наблюдение врачей в реанимацию. Медики заявили, что она находится в состоянии средней тяжести.

Источник: www.5-tv.ru