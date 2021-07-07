Лукашенко сделал заявление о войне с Западом: Мы не станем разменной монетой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников разработать стратегию по снижению негативного эффекта и ущерба от санкций Запада. Лукашенко заявил, что в настоящее время страна находится в состоянии войны.

Об этом он рассказал накануне на совещании по противодействию санкциям. Глава белорусского государства подчеркнул, что речи о снижении темпов развития экономики быть не должно. По мнению белорусского лидера, главная задача власти – защитить народ, компенсировав потери от действий Запада и сохранить рабочие места.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет “стоять на коленях” и “становиться разменной монетой” и выразил намерение отстаивать независимость и самостоятельность государства любыми способами. Он в очередной раз припомнил ситуацию на Украине, пояснив, что внешние враги точно так же, как и в Незалежной, пытаются уничтожить местный бизнес и производство, заменив их своими.

По мнению Батьки, санкции направлены не на его авторитарный режим, а на простых рабочих и других людей. Президент считает, что на самом деле Запад хочет оставить их без жилья и средств к существованию.

Ранее Лукашенко также назвал санкции международным шантажом, обратив внимание на то, что ООН запрещает подобные действия.