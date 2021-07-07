Мнение: О страшной близости страшного обвала доллара США

Ещё немного, и чванливая Америка получит по заслугам и сполна. Всё рухнет ©

Всё – это значит, и крупнейший в мире фондовый рынок, и доминирующий в мировых финансах американский #доллар, и даже 20-триллионный ВВП.

Почему так произойдёт?

Всё просто, как дважды два. Как формула Д–Т–Д’…

Бюджетная политика 46-го её президента ведёт 332-миллионную страну прямиком к такому обвалу и коллапсу, которого не было со времён Великой депрессии 1930-х. Вот эти все амбициозные программы на триллионы долларов, финансируемые за счёт неконтролируемой эмиссии, колоссального бюджетного дефицита и планируемого повышения налогов – прямой путь к экономической пропасти.

Таким ценным мнением щедро поделился с паствой известный российский «экономист» Михаил Хазин. По его словам, постоянное вливание новой ликвидности со стороны правительства #США – основной механизм распространения проблем на рынке ценных бумаг страны. Если предыдущий президент Америки Дональд #Трамп стремился направлять потоки государственной помощи непосредственно в реальный сектор, то действующий глава Белого дома Джозеф #Байден раздаёт их направо и налево, игнорируя тот факт, что эти средства попадают прямо на биржу. Где вызывают беспрецедентный рост котировок акций. Но именно по этой причине образовались самые большие риски коррекции рынка.

В общем, такая #политика является угрозой для всей финансовой системы США. Это может повлечь за собой её обрушение. А значит, проблемы перекинутся из финансового сектора в реальный. ВВП США по итогам нового кризиса может упасть на 30%. Если подобный сценарий реализуется, это будет началом новой Великой депрессии. Соответственно, колоссальные убытки ждут тех, кто до сих пор пользуется американской валютой. И обо всём этом честно предупредил Михаил Хазин.

Немало людей ему поверили. Хотя, если быть честным, «хазинщина» – это уже диагноз из числа тех, большим специалистом по которым является добрый психиатр Максим dpmmax Малявин.

Впрочем, даже не такие алармисты совсем не исключают, что коллапс в США будет точно, пойдёт в несколько этапов и растянется, скорее всего, на год-полтора.

Что за этапы? Финиш программы пособий по безработице – раз. Тормоз выкупа активов со стороны ФРС – два. Повышение [учётной] ставки – три. И между ними легко могут затесаться другие факторы – новый глобальный локдаун, долговой взрыв где-нибудь в Европе, какой-нибудь вооружённый конфликт, который всех перессорит. Но происходить три вышеуказанных этапа будут постепенно.

На первый взгляд, в этом #прогноз­е чуть больше экономического смысла. Но…

1. Говорить о глобальном локдауне из-за ковида, мягко говоря, глупо на фоне того что в Китае, США, странах-лидерах Евросоюза прививку от CoVID-19 получили уже от 45% до 60% населения. При всём том, что ни одна вакцина не защищает на 100% от инфекции, а её эффективность в отношении новых штаммов SARS-CoV-2 будет снижаться, такая массовая вакцинация даёт основания надеяться на снижения темпов распространения модной болезни и на уменьшение тяжести её течения en masse. Собственно, по UK, где хотя бы один компонент не самой эффективной AstraZeneca получили примерно 60% жителей уже видно: при сопоставимом с привитой только на 15% Россией числе суточных заражений (по 25 тыс.) количество смертей ниже на порядок. Как минимум, в КНР и на Западе в целом вопрос нового локдауна не на столе.

2. Финиш программы пособий по безработице в США станет благом для американской экономики, сталкивающейся сейчас с дефицитом кадров и ростом зарплат на фоне увеличившихся издержек бизнеса. Отмена халявы побудит ныне сидящих на вэлфере выйти на рынок труда, что уменьшит его перегрев. А это, в свою очередь, благотворно повлияет на инфляцию и может отсрочить повышение учётной ставки Федрезервом. В общем, не о чем паниковать.

3. Коррекция на фондовом рынке США наверняка будет – и серьёзная. Неизвестно, впрочем, что и когда может её спровоцировать. Но в любом случае от падения котировок акций до коллапса в экономике – как до Луны пешком. И ещё менее понятно, почему приведение биржевых спекулянтов в чувство должно обрушить #доллар. Особенно, по отношению к таким второстепенным валютам, как российский #рубль, которые от любого чиха в американской экономике подхватывают мощнейший ковид грипп.

Ещё можно добавить, что коррекция в акциях вероятнее всего приведёт к снижению стоимости также и товарных активов – нефти, продовольствия, металлов. С соответствующим влиянием на рубль. То есть, патриотам надо бы молиться на то, чтобы в американской экономике не было ничего, иначе их рублёвые сбережения могут неиллюзорно обесцениться.

Соответственно, вопрос: во что вы верите?

View Poll: Коллапс

—