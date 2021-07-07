Разработка установки для получения воды в Арктике началась в России

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07.07.2021, 8:07, Новости дня
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В интересах инженерных войск Вооруженных Сил ведется разработка установки УПВС-5 для получения воды в Арктике, сообщили в Минобороны.

«Установка позволит производить не менее 5 кубометров воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд или 2,5 кубометров опресненной питьевой воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в условиях Арктики и Крайнего Севера. Цикл получения воды от момента развертывания не более двух часов», – сообщается на официальном сайте Минобороны.

Оборудование установки планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче.

Ранее была впервые испытана новая защита российских подлодок в Арктике.



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