 

Осенью цены на горячую воду и отопление в Киеве могут вырасти на 30–40% – КГГА

07.07.2021, 7:58, Новости дня
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Он напомнил, что 20 мая в Украине перестал действовать механизм возложения специальных обязанностей (ПСО) на поставку природного газа для предприятий теплокоммунэнерго. В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые выросли по сравнению с прошлым годом.

“НАК “Нафтогаз” предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30–40%”, – отметил Пантелеев.

Таким образом, с 1 октября средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла может составлять от 2151,77 до 2433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома. Сейчас в Киеве 1 гигакалория стоит 1654 грн.

Поэтому КГГА предлагает правительству использовать газ отечественной добычи от “Укргазвидобування”, чтобы не повышать тарифы на горячую воду и отопление для населения. По словам Пантелеева, его себестоимость составляет не более 4 тыс. грн за 1000 м3.

Из-за возможного повышения тарифов в Киеве уже вводят так называемый рекомендованный авансовый платеж за тепло – 10 грн/м2. Его можно платить с июля, и это будет определенным накоплением, чтобы уменьшить плату за отопление зимой.

Контекст:

В мае Кабмин Украины отказался от регулирования цен на газ и решил не продлевать действие специальных обязательств по продаже газа производителям тепловой энергии.

Это решение правительства последовало за резким увеличением тарифов на распределение газа. С начала января 2021 года они выросли почти в два раза, до 2 грн за 1 м³ против 1,2 грн в прошлом году. Кроме того, с января в Украине повысились тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний был установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал), а также подорожала стоимость природного газа.

Специализированный сайт “ГазПравда” пишет, что годовой фиксированный тариф ГК “Нафтогаз України” составляет 7,96 грн за м³. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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