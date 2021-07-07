 

Порошенко сказал, что может посетить заседание ВСК по вагнеровцам, но вместе с Зеленским

07.07.2021, 7:58, Новости дня
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Это, по его словам будет возможно, когда вопрос вагнеровцев будет официально включен в предмет деятельности ВСК, пишет сайт “Европейской солидарности”. 

“Мы не принимаем участия в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – “Слуга народа” и ОПЗЖ. Они имеют в своем распоряжении правоохранительные органы. На сегодняшний день позиция правоохранительных органов была высказана – ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора вагнеровцами заниматься не будет, потому что им это не нужно. Мы выдвинули предложение – или создайте отдельную следственную комиссию, или включите к предмету ведения существующей следственной комиссии дело вагнеровцев. Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания – в том числе и совершенно секретные – от преследования действующей властью, у которой точно рыло в пуху”, – сказал Порошенко. 

Пятый президент заявил, что его участие в заседании ВСК будет более эффективным, если одновременно туда прибудет действующий глава государства Владимир Зеленский. 

“Особенно это становится актуальным после интервью Зеленского. Так же, как я – пятый президент – согласен прийти, так и шестой президент прийти и дать показания: кому он звонил, что он сказал. Кто из его окружения сдал операцию, которая позволила бы привлечь не только 33 убийц украинском, но и [президента РФ Владимира] Путина и Россию в международной ответственности за агрессию против Украины. Итак, ждем решения парламента и заседание комиссии”, – добавил Порошенко. 

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. 

Первое заседание ВСК провела 6 июля, Порошенко пригласили на следующее, – которое пройдет 16 июля в закрытом формате.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Порошенко в конце 2020 года заявлял в эфире “5 канала”, что в 2018 году, когда был президентом, лично санкционировал операцию по вагнеровцам.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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