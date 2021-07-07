В Украине COVID-19 за сутки заболело более 600 человек, 33 – умерли

Среди заболевших за сутки 40 детей и 20 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 458 человек, летальных случаев – 33, выздоровели 1666 человек.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 541 новый случай COVID-19.

В понедельник было сделано 46 168 тестов на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (217) и Киевской области (49).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 238 974 случая коронавирусной инфекции, скончалось 52 537 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 174 353 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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