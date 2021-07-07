 

Рубль на открытии торгов укрепился к евро

07.07.2021, 7:12, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду сохранился на уровне закрытия предыдущих торгов, курс евро опустился на 15 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду сохранился на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 74,42 рубля. Курс евро опустился на 15 копеек и составил 87,87 рубля, передает ТАСС.

Во вторник утром рубль на открытии торгов подешевел к евро.



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