Британия пообещала продолжить провокации в Черном море

ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины», сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин по поводу инцидента в Черном море с эсминцем «Дефендер».

Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. «Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», – передает РИА «Новости» слова Рааба.

При этом он добавил, что полностью поддерживает действия экипажа эсминца.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.