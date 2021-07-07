Треть украинцев имеют антитела к COVID-19 – Минздрав

По его словам, в течение июля группа социологов и медицинских работников посещала украинские домохозяйства. Первые проводили опросы, вторые – бесплатное тестирование на антитела.

“В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавируса”, – отметил Радуцкий.

На следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу. Они определят, каким образом антитела образовались в организме человека. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/361753248807273

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 июля 2021 года в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,17 млн человек.

С февраля 2021 года в стране сделали почти 3 млн прививок, полностью вакцинировали 898 тыс. украинцев.

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