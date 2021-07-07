 

Астронавт Хелен Шармен: пришельцы давно живут среди людей

07.07.2021, 7:05, Разное
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Инопланетяне — не миф, а реальность.

Они обитают не где-то в далеком космосе, а давно живут среди людей. Их главная отличительная черта — способность быть невидимыми при любых обстоятельствах. Именно поэтому многие не замечают «добрых» соседей. С таким громким заявлением выступила британский астронавт Хелен Шармен.

В интервью журналу The Observer женщина призналась, что на мысль о совместном проживании с инопланетной расой ее натолкнули ежедневные наблюдения. 58-летняя Шармен подчеркнула, что рядом с собой постоянно ощущает чье-то присутствие — энергетику, исходящую, казалось бы, из ниоткуда.

Хелен Шармен: пришельцы живут среди людей– Инопланетяне существуют, тут не может быть двух мнений. Во Вселенной так много звезд, что там должны быть все виды различных форм жизни. Будут ли они, как вы и я, состоять из углерода и азота? Может да, а может нет. Возможно, они и сейчас здесь находятся, — подчеркнула во время беседы Хелен.

Как распознать пришельца?

Астронавт из Великобритании не единственная знаменитость, которая верит в пришельцев. Вот, например, сотрудник крупной космической организации Гордон Купер утверждал, что лично встречался с уникальными персонажами. Произошло это, по словам мужчины, когда он служил военным летчиком. Астронавт уверен, что инопланетяне выбрали очень четкую стратегию по порабощению мира: сейчас они «тщательно изучают жителей Земли», а потом могут и напасть.

Согласна с предыдущими ораторами и глава частной космической компании «Галактика» Алия Прокофьева. Она почему-то уверена, что встретить пришельца проще всего в метро. Ее мнение разделяет и профессиональный уфолог Юрий Лушниченко. Он даже знает, как распознать инопланетян среди большой толпы.

– В основном это люди с лицами без эмоций. Они могут говорить очень тихо, что-то предлагать или даже куда-то звать. Слушать их, конечно, не стоит, — заявил Лушниченко в интервью «Вечерней Москве».

Эксперт отметил, что пришельцы бывают нескольких видов. Одни — рептилоиды — носят костюмы с очень тонким покрытием, напоминающим чешуйки насекомых. Другие — биороботы — выдают себя покачивающейся «матросской» походкой. Третьи — драконы — обладают столь мощной энергетикой, что в метро могут вывести из строя рамки и турникеты.

Впрочем, не только в подземке можно проследить за перемещением инопланетян, уверен Юрий Лушниченко. Он заявил, что НЛО регулярно появляются в небе в период с 10:00 до полудня. Правда, до этого дня никто так и не смог представить веских доказательств их существования.



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