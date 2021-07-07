Астронавт Хелен Шармен: пришельцы давно живут среди людей

Инопланетяне — не миф, а реальность.

Они обитают не где-то в далеком космосе, а давно живут среди людей. Их главная отличительная черта — способность быть невидимыми при любых обстоятельствах. Именно поэтому многие не замечают «добрых» соседей. С таким громким заявлением выступила британский астронавт Хелен Шармен.

В интервью журналу The Observer женщина призналась, что на мысль о совместном проживании с инопланетной расой ее натолкнули ежедневные наблюдения. 58-летняя Шармен подчеркнула, что рядом с собой постоянно ощущает чье-то присутствие — энергетику, исходящую, казалось бы, из ниоткуда.

– Инопланетяне существуют, тут не может быть двух мнений. Во Вселенной так много звезд, что там должны быть все виды различных форм жизни. Будут ли они, как вы и я, состоять из углерода и азота? Может да, а может нет. Возможно, они и сейчас здесь находятся, — подчеркнула во время беседы Хелен.

Как распознать пришельца?

Астронавт из Великобритании не единственная знаменитость, которая верит в пришельцев. Вот, например, сотрудник крупной космической организации Гордон Купер утверждал, что лично встречался с уникальными персонажами. Произошло это, по словам мужчины, когда он служил военным летчиком. Астронавт уверен, что инопланетяне выбрали очень четкую стратегию по порабощению мира: сейчас они «тщательно изучают жителей Земли», а потом могут и напасть.

Согласна с предыдущими ораторами и глава частной космической компании «Галактика» Алия Прокофьева. Она почему-то уверена, что встретить пришельца проще всего в метро. Ее мнение разделяет и профессиональный уфолог Юрий Лушниченко. Он даже знает, как распознать инопланетян среди большой толпы.

– В основном это люди с лицами без эмоций. Они могут говорить очень тихо, что-то предлагать или даже куда-то звать. Слушать их, конечно, не стоит, — заявил Лушниченко в интервью «Вечерней Москве».

Эксперт отметил, что пришельцы бывают нескольких видов. Одни — рептилоиды — носят костюмы с очень тонким покрытием, напоминающим чешуйки насекомых. Другие — биороботы — выдают себя покачивающейся «матросской» походкой. Третьи — драконы — обладают столь мощной энергетикой, что в метро могут вывести из строя рамки и турникеты.

Впрочем, не только в подземке можно проследить за перемещением инопланетян, уверен Юрий Лушниченко. Он заявил, что НЛО регулярно появляются в небе в период с 10:00 до полудня. Правда, до этого дня никто так и не смог представить веских доказательств их существования.