Главред – Москва будет ждать кризиса на Украине для запуска новых сепаратистских проектов

Россия не собирается проводить полномасштабное наступление на Украину, однако Москва будет ждать кризиса в украинском государстве и тогда начнёт действовать, считает политолог-международник Денис Москалик. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что при таком сценарии Кремль может запустить новые сепаратистские проекты не только в Донбассе, но и на Закарпатье, Волыни и в Черниговской области.



Reuters

Россия по-прежнему будет оказывать давление на Украину в виде определённых военных маневров и операций, однако полномасштабного наступления не будет, уверен политолог-международник Денис Москалик. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что Москва будет ждать кризиса в украинском государстве и тогда начнёт действовать. При таком сценарии Кремль может запустить новые сепаратистские проекты не только в Донбассе, но и на Закарпатье, Волыни и в Черниговской области.

«Безусловно, РФ будет оказывать военное давление. В первую очередь это диверсионно-разведывательные операции, определённые военные манёвры. Но в ближайшее время полномасштабного вторжения не будет. Россия, скорее всего, будет выжидать какого-то кризиса внутри Украины», — считает эксперт.

По его словам, Украина по-прежнему остаётся государством, в котором существуют проблемы со стабильностью политического строя. Российские власти ждут кризисного момента для атаки, и он может произойти уже в 2023 году, когда состоятся выборы президента страны.

«К сожалению, Украина остается проблемной в плане стабильности политической системы. Соответственно, РФ ждет, когда Украина будет обезглавлена в условиях внутриполитического или экономического кризиса. Ближайший рискованный момент — это выборы президента в 2023 году. В дальнейшем, если будут какие-то внутренние проблемы, то РФ будет активнее действовать», — заявил Москалик.

Как полагает политолог, в ситуации кризиса на Украине, РФ может пойти на ряд сценариев по дополнительной дестабилизации обстановки в стране. Речь идёт о запуске новых сепаратистских проектов, причем не только в Донбассе, но и в ряде других регионов страны.

«Это будут проекты, связанные с созданием подобных Донбассу квазигосударственных и других территорий. В первую очередь это юго-восток, проект «Новороссии» никуда не делся. Также разворачивание сепаратистских движений в других регионах Украины — на Закарпатье, Волыни, Черниговщине были определённые активности спецслужб. И будут разворачивать регулярные отряды, которые будут дестабилизировать украинское государство изнутри», — подчеркнул Денис Москалик.