Китай, Россия, Иран, КНДР – аналитик Fox News перечислил главные внешние вызовы Вашингтона

США вступили в «конкуренцию крупных держав», главными соперниками в которой для них будут Китай и Россия, а побочными — Иран и Северная Корея, полагает аналитик Fox News и отставной генерал Джек Кин. Как предупредил Кин в эфире канала, Вашингтон впервые оказался в настолько сложных геополитических обстоятельствах со времён Второй мировой войны, и отчасти это связано с тем, что его противники не гнушаются применять кибератаки для подрыва устоев западной демократии.

И снова приветствуем вас на передаче Sunday Night America!

Один из доступных нам способов отдать должное тем, кто сделал выбор в пользу служения свей стране — это постараться опознать и понять те угрозы, с которыми эти люди — а следовательно и мы тоже — сталкиваются за рубежом. А со мной на связь выходит старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам и генерал в отставке Джек Кин, который изложит свой взгляд на то, каково сейчас положение Америки на мировой арене. Спасибо, что к нам заглянули, господин генерал, и счастливого вам Дня независимости!

ДЖЕК КИН, аналитик Fox News, генерал в отставке: И вам того же, Трей — счастливого Дня независимости, и позвольте вас поздравить с тем, что у вас появилась новая передача! Очень рад в ней принять участие.

Спасибо, господин генерал. Когда вы оцениваете ситуацию в мире, какие угрозы беспокоят вас больше всего? Начнём с внешних угроз — а затем, быть может, обсудим и внутренние. Но пока — какая из внешних угроз вызывает у вас больше всего беспокойства?

ДЖЕК КИН: Мне кажется, что в этом плане всё очень правильно сделала администрация Дональда Трампа, поскольку там решили отойти от политики администрации Байдена, которая, так сказать, отказывалась признавать существование главных угроз, стоявших перед США. В стратегии национальной безопасности Трампа всё это было изложено коротко и ясно — и администрация Байдена в целом её и продолжила использовать, поскольку она точно отражает ситуацию в мире.

Перед США в плане безопасности стоят вызовы таких масштабов, какие мы не видывали со времён сразу после завершения Второй мировой войны. То есть, мы снова вступили в конкуренцию крупных держав, в которую на сей раз также вовлечены потенциальная сверхдержава в виде Китая, Россия, которая, преисполнившись ревизионизма, ведёт экспансию вокруг собственных границ, Иран, который желает добиться доминирующего положения на Ближнем Востоке и получить контроль над регионом, а также обзавестись ядерным оружием, чтобы навсегда обеспечить своем режиму существование и шантажировать с помощью такого оружия Ближний восток, а также, разумеется, Северная Корея, которая располагает целым арсеналом ядерного оружия, а кроме того — отличается воинственностью, жёсткой риторикой и закрытостью, которая нас беспокоит.

По-прежнему опасными остаются исламские радикалы — да, они уже не так сильны, как много лет назад, но они никуда не делись и ещё способны навредить, а потому нам ещё предстоит разбираться с этой проблемой в отдельных регионах мира. Ну а последнее, что я хотел бы назвать — это кибератаки: все наши основные соперники — в особенности Китай и Россия, но в определённой степени и Иран с Северной Кореей — пользуются кибератаками в качестве важного инструмента обеспечения государственной мощи, подрывая устои западных демократических стран, и большую часть усилий они бросают на США; они ведут подрывную деятельность в отношении нашей страны, стремясь уничтожить доверие народа к нашим государственным институтам.

Таковы угрозы, которые перед нами стоят. Угрозы это сложные и всеобъемлющие, и вне зависимости от того, кто у власти — республиканцы или демократы,— именно они представляют собой основные проблемы, стоящие перед страной.

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года.