За смерть человека — условные сроки

Виновных в гибели рабочего при обрушении СКК «Петербургский» суд оставил на свободе.

— За смерть человека только условные сроки? А так можно? — Татьяна Кяппи (мать 29-летнего Матвея Кучерова — рабочего-высотника, трагически погибшего при обрушении СКК полтора года назад) в первые минуты не могла поверить в возможность столь мягкого наказания.

«Два года условно с испытательным сроком два года — каждому», — такой приговор 5 июля Московский районный суд Петербурга вынес троим участникам демонтажа здания, приведшего к трагедии: исполнительному директору подрядной организации ООО «Техснаб» 59-летнему Сергею Акименко и работавшим на объекте прорабам 42-летнему Николаю Иванову и 44-летнему Дмитрию Смирнову. Их обвиняли в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Дело по ходатайству подсудимых рассматривали в особом порядке, без исследования доказательств.

Самое время вспомнить обстоятельства ЧП.

Демонтаж СКК «Петербургский» подрядчики планировали завершить 31 января 2020 года. В тот день с раннего утра напарники Матвей Кучеров и Александр Бардынин работали на высоте около 40 метров. Свесившись из люльки строительного крана над крышей здания, Матвей газовым резаком отсекал металлическое крепление ванты с бетонным опорным кольцом, а Александр координировал связь с землей по рации. Работа продвигалась небыстро: мешало металлическое ограждение по периметру крыши, съедали время объяснения по рации с крановщиком (ему манипуляции высотников были не видны, обзор с земли перекрывала внешняя стена). На первую из 112 вант ушло 18 минут.

Стало понятно, что такими темпами суток на всё не хватит. Руководившие процессом снизу решили его «оптимизировать», предложив резчику выйти из люльки и действовать прямо с бетонного кольца. Страховочный фал из веревки — длиной всего 1 метр — не позволял далеко отойти от люльки, и через какое-то время Матвей отстегнул карабин. В 14.55, с отсечением 15-й ванты, крыша СКК сложилась, потянув за собой капитальные опоры здания и обрушив его почти на 80%. Кучеров погиб под руинами.

Матвей Кучеров. Фото: Сергей Маркелов (признан иноагентом)

Изначально, во время предварительных слушаний, фигуранты просили суд назначить им штрафы и прекратить уголовное преследование. Как объясняли в процессе защитники обвиняемых: «это допустимо, поскольку потерпевшей стороне полностью компенсирован моральный вред». Однако адвокат потерпевших Иван Варфоломеев назвал это заявление ложью и возразил: «Акименко, Смирнов и Иванов не причастны к компенсации материального ущерба и морального вреда семье погибшего рабочего. Деньги (два миллиона рублей, в том числе на организацию похорон Матвея) выплачивали только представители ООО «СКА Арена». Судья Ева Гюнтер отказала подсудимым в прекращении дела.

Рассмотрение в особом порядке предполагало, что наказание для обвиняемых не сможет превысить двух третей от максимального размера, в данном случае — это три с половиной года лишения свободы. Прокурор настаивал на отправке Акименко, Смирнова и Иванова на два года в колонию-поселение. Но судья скорректировала требования и уголовно-процессуального кодекса, и гособвинения.

— Мы сразу понимали, что следствие установило не всех причастных к трагедии, а только тех, кто оказался крайним в цепочке,

тем не менее и они заслужили реального наказания, поскольку и их действия тоже привели к смерти человека, — прокомментировал «Новой» исход дела Иван Варфоломеев. — Приговор, вынесенный судьей Гюнтер, возмутительный: даже за случайную гибель в ДТП дают реальные сроки. Он, безусловно, будет обжалован потерпевшими. Не исключаю, что также поступит и прокуратура.

В рамках уголовного процесса потерпевшие — ими были признаны мать, отец и сестра Матвея Кучерова — подали гражданские иски к обвиняемым. Каждый из родственников погибшего рабочего просил суд взыскать с каждого из подсудимых по 2 млн рублей. Всего с троих — 18 млн. Однако судья не только смягчила наказание фигурантам, но и существенно снизила суммы компенсаций. По мнению Гюнтер, с Акименко, Иванова, Смирнова достаточно взыскать по 900 000 рублей в пользу каждого из пострадавших.

Нина Петлянова

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