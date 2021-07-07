 

Жителей Кубани предупредили о дожде и подъеме уровня воды в реках

07.07.2021, 6:18, Новости дня
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В Краснодарском крае в среду ожидается дождь, а также подъемы воды на притоках Кубани и Черноморского побережья, информирует Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Завтра, 7 июля, местами в Краснодарском крае ожидается кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. На малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (МО Горячий Ключ, Северский район), и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением опасных отметок», – проинформировал гидрометцентр в своем аккаунте в Instagram.

Также сообщается, что в отдельных районах Краснодарского края действует штормовое предупреждение по сильному дождю, ливням в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.

В понедельник в Сочи объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды. Во вторник началась эвакуация людей из подтопленных домовладений поселка Джубга Краснодарского края. В МЧС сообщили, что подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, эвакуированы 136 человек.



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