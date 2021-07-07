 

Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии

07.07.2021, 6:18, Новости дня
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Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости».

«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ.

Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.

«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он.

Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса.



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