 

Режим ЧС введен в Нью-Йорке из-за участившихся случаев стрельбы

07.07.2021, 6:18, Новости дня
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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении в штате чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев насилия с применением огнестрельного оружия.

«Я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с [ростом числа случаев] насилия с применением огнестрельного оружия… это кризис в сфере общественного здравоохранения, и мы должны действовать в отношении него соответствующим образом. Объявление об этом (ЧС) позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, – написал Куомо в Twitter.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в минувшие выходные, которые продолжались с 3 по 5 июля, в связи с национальным праздником Днем независимости, выпавшим на воскресенье, только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в штате будет создано управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. В программы предотвращения преступлений и создания рабочих мест будут инвестированы около 138,7 млн долларов, чтобы привлечь молодежь из групп риска и «увести молодых людей с улиц».

Будет также создано новое подразделение полиции по борьбе с незаконным оборотом оружия, чтобы остановить его незаконный приток в штат.

Кроме того, предполагается, что Нью-Йорк будет сотрудничать с другими штатами в регионе в вопросе обмена данными по обороту оружия.

В пресс-службе губернатора Куомо отметили, что 74% оружия, используемого в преступной деятельности по всему штату Нью-Йорк, были приобретены за пределами штата.

Случаи стрельбы в общественных местах и на улицах в США – не редкость. Так, 5 июля в результате стрельбы в Техасе пострадали восемь человек. Кроме того, 27 июня в результате стрельбы в штате Массачусетс погибли три человека.



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