 

«Американцы здесь всё разнесли» – France 24 рассказал, как войска США покидали одну из ключевых баз в Афганистане

07.07.2021, 6:04, Новости дня
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У военный базы в афганском Баграме теперь новые хозяева — объект, который совсем недавно покинули американские войска, теперь заняли афганские военные, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, афганцы жалуются, что американцы забрали с собой современное оборудование, а остальное просто «разнесли» — или оставили на близлежащих свалках. Впрочем, по данным France 24, выводу войск США рядовые местные жители скорее рады.

За этими стенами и колючей проволокой находится военная база Баграм, расположенная всего в часе езды от столицы Афганистана Кабула. После ухода американских войск на базе разместились около трёх тысяч афганских солдат. Один из них — Саидали Хуссейн. 

САИДАЛИ ХУССЕЙН, солдат: Как обстановка, всё в порядке? 

ЧАСОВОЙ: Волноваться не о чем, на всех четырёх входах всё спокойно. 

САИДАЛИ ХУССЕЙН: Нам нужна поддержка со стороны жителей деревень и правительства. Нужно, чтобы они помогли нам и предоставили нам ресурсы. Американцы здесь всё разнесли. 

Большая часть имущества, брошенного американскими военнослужащими, в итоге оказалась на помойках в близлежащей деревне. Абдул Вахид Немати продаёт собранные на базе берцы. 

АБДУЛ ВАХИД НЕМАТИ, торговец обувью: Берцы у меня идут по 500-1000 афгани за пару, разная бывает цена. Очень хорошо, что они ушли — наша страна наконец сможет жить в мире. Как только они пропали, все вздохнули с облегчением, нам стало спокойнее. Мира американцы нам не принесли. 

Однако для градоначальника Баграма уход американцев стал скорее источником беспокойства. Афганским вооружённым силам едва ли удаётся сдерживать продвижение боевиков движения «Талибан»* — с 1 мая талибы захватили более шестидесяти районных центров. 

ЛАЛАХ ШРИН ДАРВАЙШ РАУФИ, глава администрации Баграма: Покинув Баграм, американцы оставили тысячи людей без работы. Это выльется в сложности в плане безопасности. А ещё они забрали с собой всё современное техническое оборудование. Всё это — серьёзная проблема. 

Уходя, американцы забрали новейшую систему воздушного наблюдения — и новым хозяевам военной базы Баграм теперь придётся обходиться без неё. 

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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