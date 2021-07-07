 

CNN – в Индии мошенники вакцинировали солёной водой более 2 тысяч человек

07.07.2021, 6:04, Новости дня
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В Индии мошенники обманули около двух с половиной тысяч человек, вместо вакцины сделав им инъекцию солёной воды, передаёт CNN. Среди 14 задержанных оказались медицинские работники, которые, используя служебное положение, производили в больницах поддельные сертификаты, ампулы и шприцы.


Reuters

Тысячи людей в Индии стали жертвами масштабной мошеннической схемы: преступники, среди которых были и врачи, наживались на желающих привиться от коронавируса, вместо вакцины делая им инъекцию солёной воды, пишет CNN. 

По данным сотрудника полицейского управления Мумбаи Вишала Тхакура, аферисты провели по меньшей мере 12 платных кампаний по вакцинации, в ходе которых людям вводили солёную воду. Им удалось обмануть примерно две с половиной тысячи людей и заработать в общей сложности около $28 тыс.

В настоящее время фигурантами уголовного дела числятся 14 человек, в том числе врачи. Их подозревают в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре. Впрочем, Тхакур отметил, что полиция продолжает расследование в отношении других людей, причастных к афере.

По словам представителя полиции, медицинские работники, пользуясь служебным положением, производили в стенах больниц поддельные сертификаты, ампулы и шприцы.

Фальшивые кампании по вакцинации проводились в период с конца мая по начало июня. Власти приступили к расследованию, после того как некоторые из жертв мошенничества, заподозрив неладное в полученных ими сертификатах о прививках, сообщили об этом в полицию.

Как напоминает CNN, с апреля по начало июня по Индии прокатилась вторая волна коронавируса, в результате которой заболели миллионы людей, а число погибших достигло десятков тысяч. В июне премьер-министр Нарендра Моди объявил о начале централизованной программы вакцинации. На сегодняшний день, по данным Университета Джона Хопкинса, вакцинацию прошли более 62 миллионов человек, то есть около 4,5% населения страны.



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