Белорусская оппозиция хочет “обескровить” режим Лукашенко

Лидер белорусской оппозиционной организации “Народное антикризисное управление” Павел Латушко представил на своем ютуб-канале новый план по борьбе с действующим главой государства. Оппозиция собирается “обескровить” режим Александра Лукашенко через МВФ.

Политик призвал белорусов завалить Международный валютный фонд обращениями с просьбой лишить Белоруссию финансовой поддержки. Дело в том, что в ближайшее время кредитная организация начнет распределение SDR – специальных прав на заимствование денег. Белорусская квота в МВФ на данный момент превышает один миллиард долларов.

Оппозиция хочет лишить режим Лукашенко именно этих денежных средств. По версии представителя НАУ, президенту Белоруссии нужны деньги МВФ для обеспечения своей политики репрессий и террора. К примеру, с их помощью можно покрыть годовые расходы на содержание государственного аппарата силовиков и чиновников.

Оппозиция припомнила Лукашенко отрицание существования коронавируса в самом начале пандемии. Они полагают, что деньги, изначально выделяемые МВФ на преодоление последствийCOVID-19, будут использованы не по назначению.

“Мы с вами прекрасно понимаем, что никто в современной Белоруссии не сможет проконтролировать, пойдут эти средства на медицину или будут разворованы и израсходованы на репрессивный аппарат, чтобы продлить существование диктаторского режима [Лукашенко]”, – отметил Павел Латушко.

Меж тем, политик подчеркнул, что МВФ может выделить Белоруссии деньги, несмотря на санкции Евросоюза. Однако, более половины членов фонда, по словам Латушко, не признали результаты белорусских выборов. Это значит, что они могут объявить нелегитимными руководство национального банка и министерства финансов РБ.

Представитель НАУ напомнил, что по таким же основаниям МВФ лишил денежной поддержки Венесуэлу. Тогда организация посчитала режим президента Николаса Мадуро нелегитимным. Таким образом, белорусская оппозиция хочет использовать “венесуэльский прецедент”, чтобы “обескровить” режим Лукашенко.