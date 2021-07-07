 

Мнение: ФСБ задержала консула Эстонии

07.07.2021, 5:54, Разное
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Сотрудники ФСБ задержали эстонского консула в Питере Марта Лятте, который пытался получить у гражданина РФ сведения закрытого характера. Консула взяли с поличным.

Консул Эстонии Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге при получении от гражданина РФ информации закрытого хараектера. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает ЦОС ФБС РФ.
«ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — говорится в сообщении.
Кроме того, в центре заявили, что деятельность консула в Петербурге противоречит дипломатическим нормам и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. К нему будут применены соответствующие меры в соответствии с международным правом.

https://iz.ru/1189391/2021-07-06/konsul-estonii-zaderzhan-v-peterburge-pri-poluchenii-zakrytoi-informatcii – цинк

В ближайшие дни поедет домой.
Стоит отметить, что ранее этот персонаж появлялся на суде https://twitter.com/emmyasomnogo/status/1412448271637880837 над педофилом из "Мемориала" Дмитриевым.

Источник: Colonel Cassad



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