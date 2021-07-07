Вакцинированных россиян освободили от сдачи ПЦР-теста после возвращения из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для граждан, вернувшихся из-за рубежа, если ранее они сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Также анализы не придется сдавать тем, кто в последние полгода болел коронавирусом.

Тем, кто еще не сделал прививку Роспотребнадзор предписал по возвращению из-за границы соблюдать режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус.

Сегодня в РФ за последние сутки выявили еще 23 378 новых случаев заражения коронавирусом. Вследствие COVID-19 скончались 737 человек — это максимальный показатель с начала пандемии. Общее количество заболевших с марта прошлого года в РФ составило 5 658 672.

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