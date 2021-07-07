 

Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке пообещали по 3,5 млн рублей

07.07.2021, 5:24, Новости дня
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Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат 2 млн 25 тыс. рублей по страховке и 1 млн рублей от авиакомпании, сообщил гендиректор ФКП «Аэропорты Камчатки» Александр Журавлев. Еще по 500 тыс. рублей семьям будет выплачено из краевого бюджета, сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

«Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей, от авиакомпании – по 1 млн рублей», – приводит слова Журавлева ТАСС.

Как сообщил глава Камчатского края, в Палане развернут штаб помощи родственникам пассажиров, которые находились на борту. Работу координирует министерство социального благополучия. «По каждому пассажиру отрабатывается с родственниками возможная помощь. Это психологическая помощь, помощь с доставкой в Палану для тех, кто планирует туда вылететь. Все расходы будет брать на себя наше авиационное предприятие. Размещение на месте, также вопросы, связанные с выплатами (в случае подтверждения гибели пассажиров)», – сказал Солодов.

Глава региона также сообщил, что с семьями пассажиров самолета будет работать в том числе и группа психологов из Москвы. «Организована работа по поддержке родных погибших в авиакатастрофе. <…> Из Москвы в Палану направляются специалисты для оказания психологической помощи родным погибших», – добавил Солодов.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.



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