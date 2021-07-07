 

Xiaomi готовит уникальный смартфон, гибрид Mi Mix Fold и Mi Mix Alph

07.07.2021, 5:12, Разное
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Стало известно о подготовке китайской компанией Xiaomi уникального смартфона, аналогов которому пока нет ни у одного из конкурентов. По дизайну устройство будет похожим на гибрид Mi Mix Alph и Mi Mix Fold.
Китайская компания Xiaomi всего за 10 лет разрослась до уровня настоящего IT-гиганта. Сейчас она уже способна соревноваться с лидерами индустрии высоких технологий. Так, на счету корпорации уже есть ряд инновационных гаджетов и уникальных концептов. Одной из последних разработок является «умный телефон» с уникальным дизайном и конструкцией.

Девайс уже появился в базах регуляторов, исходя из приложенных к патентной документации эскизов, в грядущей новинке заметны черты от выпущенных ранее Mi Mix Fold Mi Mix Alph. Таких аппаратов пока нет в ассортименте ни одного другого производителя.

Из технологий Mi Mix Alpha в будущем инновационном смартфоне от Xiaomi реализуют опоясывающий экран. Книжный форм-фактор и сгибающийся дисплей роднят его с Mi Mix Fold. Также привлекает внимание на себя крупный блок, в котором производитель разместит фото-видео-камеры и ряд другой электроники. Пока аппарат существует только в проекте, когда именно китайский супербренд выпустит его в коммерческое производство, пока не известно.

Источник: www.ixbt.com



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