Корреспондент – украинцы тратят денег больше, чем зарабатывают

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, в первом квартале текущего года граждане страны потратили денег больше, чем заработали. Как передаёт «Корреспондент», главными источниками доходов были зарплата и соцпомощь от государства. Почти все заработанные средства украинцы потратили на покупку различных товаров и услуг.



Reuters

За первый квартал 2021 года украинцы заработали 983,6 миллиардов гривен, а потратили за аналогичный период на 83,4 миллиардов грн больше. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что главными источниками доходов украинцев были заработная плата — 475,7 миллиардов (48,4%) и социальная помощь от государства — 340,6 миллиардов (34,6%).

Располагаемый доход за первый квартал 2021 года в расчете на одного человека составил 18 010 гривен.

Почти все заработанные средства украинцы потратили на покупку различных товаров и услуг — 983,6 миллиардов грн (96,5%).

Как напоминает издание, ранее сообщалось, что зарплаты выросли на треть за год. При этом реальные зарплаты с учётом инфляции выросли на 16,8%.