Мнение: Очень своевременное дело

Никита Белых лишился возможности освободиться по УДО из-за новых обвинений.

Никита Белых перед допросом. Фото: СК / ТАСС

Через пять лет после ареста бывший губернатор Кировской области Никита Белых стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации».

В середине июня Белых вывезли из рязанской ИК-5 и отправили этапом в Киров, где он был допрошен (пока еще) в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному управлением Следственного комитета по Кировскому округу 10 июня 2021 года. Основанием для возбуждения дела стали материалы, собранные кировскими чекистами. Именно сотрудники местного управления ФСБ установили, что еще в 2015 году Никита Белых, исполняя обязанности губернатора, якобы «из личной заинтересованности обеспечил совершение крупной сделки: заключения договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний региона на сумму 320 млн рублей».

АО «Кировская ипотечная корпорация» была учреждена правительством Кировской области еще в 2003 году, главной целью создания организации было повышение доступности жилья для жителей Кировской области. Судя по постановлению о возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении «Новой». — И. М.), «2 ноября 2015 года между АО «ОХК «Уралхим» в лице генерального директора Коняева Д.В. с одной стороны и АО «КРИК» в лице генерального директора Перминова В.И. был заключен договор об ипотеке с целью обеспечения договора займа». Деньги по упомянутому договору займа должны были быть возвращены до ноября 2016 года. Но «КРИК» денег не вернул.

В залог по кредиту корпорация передала крупнейшему производителю минеральных удобрений, контролируемому миллиардером Дмитрием Мазепиным, более 60 квартир. В эти квартиры могли бы заселиться работники Кирово-Чепецкого химического комбината, входящего в «Уралхим» и расположенного в 15 км от Кирова, на предприятии работают порядка четырех тысяч человек. Однако в постановлении написано, что в залог «Уралхиму» были переданы квартиры, относящиеся к так называемым специализированным жилым помещениям, и эти квартиры «не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем».

Но вот что интересно.

«Неотчуждаемые» квартиры, переданные «Уралхиму» в качестве залога по кредиту, в конечном итоге все равно были проданы.

Это произошло после того, как 28 сентября 2018 года АО «КРИК» было признано банкротом, а находящиеся в залоге квартиры «были включены в конкурсную массу и реализованы посредством торгов в апреле 2020 года» (цитата из постановления о возбуждении уголовного дела).

Замечу, что и банкротство АО «КРИК», и продажа квартир, которые находились в залоге по кредитному договору, произошли в то время, когда Никита Белых уже отбывал наказание по предыдущему уголовному делу и работал в библиотеке колонии. Но именно Никите Белых вменяется в вину обеспечение договора между АО «ОХК «Уралхим» и АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» и неисполнение этого договора.

Возбуждение нового дела состоялось в очень чувствительный момент для бывшего кировского губернатора. Белых был задержан 24 июня 2016 года, а 1 февраля 2018 года приговорен к 8 годам колонии строгого режима. В конце этого года, отбыв две трети наказания, Белых мог бы освободиться условно-досрочно.

Теперь же он лишен возможности освободиться по УДО.

Ирек Муртазин

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