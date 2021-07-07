Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в Москве

Сборная Швейцарии заменит команду Украины на чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года, сообщили в пресс-службе РФС.

Чемпионат пройдет с 19 по 29 августа в Москве. Жеребьевка турнира состоится 8 июля в Цюрихе, передает РИА «Новости».

В РФС пояснили, что ФИФА получила официальное уведомление от Федерации футбола Украины (ФФУ) о решении не принимать участие в чемпионате мира по пляжному футболу. Украинскую сборную заменят швейцарцы, которые стали пятой командой по итогам европейского отбора.

Ранее украинские СМИ сообщили, что национальной сборной запретили ехать в Москву.

Украинскую сборную в 2019 году также было решено не делегировать на эти соревнования.