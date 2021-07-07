Обнаружены тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Первые тела начинают доставать [из воды]. В режиме реального времени. По количеству [погибших] – ситуация все время меняется», – приводит слова главы региона ТАСС.

Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.

Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.

После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.