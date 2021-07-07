 

Петербурженку с ребенком на самокате сбил автомобиль

07.07.2021, 4:08, Новости дня
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Женщину на электросамокате с ребенком на пешеходном переходе сбил автомобиль в Петербурге, сообщают СМИ.

Авария произошла в Приморском районе города, инцидент случился вечером во вторник, пишет «Фонтанка».

Женщина на самокате переезжала проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Уточкина. В соцсетях опубликовали видеозапись инцидента. Женщина в платье выехала на дорогу, не притормозила перед «зеброй» и на нее наехала машина.

Автомобилист вышел из легковушки и направился к пострадавшей, но та встала на ноги самостоятельно. По данным издания, петербурженка передвигалась на самокате с ребенком. Обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, сбившего на моноколесе четырехлетнего ребенка, мальчик получил серьезные травмы.



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