Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео

В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение.

Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики.

На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение.

Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи.

Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут.