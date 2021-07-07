 

Мнение: Атака американской базы в Эрбиле

07.07.2021, 3:14, Разное
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Неизвестная группировка (скорее всего кто-то из иранских прокси) нанесла удары по американской базе расположенной в аэропорту Эрбиля в иракском Курдистане. Всего было выпущено 20 неуправляемых ракет и 3 БПЛА-камикадзе.
О жертвах пока не сообщается (курды заявляют, что по их данным в аэропорту и на базе жертв не было), но в результате ударов на базе возникли пожары и очевидно нанесен определенный материальный ущерб. Воздушное пространство над Эрбилем было временно закрыто.
Это уже не первая атака базы в Эрбиле и очевидно, не последняя. После недавних ударов США по районам у Аль-Каима и Абу-Кемаля, шиитские группировки пообещали, что обязательно ответят, что вылилось в обстрелы неуправляемыми ракетами американских баз в Ираке и Сирии. Теперь вот и дроны-камикадзе в ход пошли. За сутки до этого беспилотник пытался атаковать базу Айн аль-Ассад.

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https://twitter.com/W0lverineupdate/status/1412497730249756674

Источник: Colonel Cassad



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