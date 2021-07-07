 

Мнение: СНиПы-хрипы

07.07.2021, 3:12, Разное
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Катастрофические наводнения на черноморском побережье, как обычно, наступили внезапно. Самый простой и, видимо, самый ошибочный подход к поиску причин — это подход имени Греты Тунберг. Списать все на погодные аномалии и катаклизмы. И вроде бы как все ни при чём. Климат — здесь человек практически бессилен.

Однако не все так печально. Причина на самом деле есть, но она в другом. И вполне рукотворна. К климату, правда, она вряд ли имеет отношение.

Любопытно, но губернатор Краснодарского края Кондратьев весьма точно озвучил эту причину: «…Поймы рек застраиваются, русла вовремя не чистятся, дренажная система у жилых домов или отсутствует, или выполнена с нарушениями…» И ни слова о климате. Правда, Кондратьев берет пример с президента Путина, который на любую проблему всегда отвечает: «Призываю сделать то-то и то-то»… Интересно — и кого это он всё время призывает? Кто тот негодяй, который игнорирует призывы президента?

Так и с Кондратьевым — а кто вообще дает разрешения на строительство, кто должен чистить русла, почему дренажной системы нет? К кому он обращается и к кому претензии?

В реальности же всё именно так. Есть строительные нормы и правила. Ну, те самые «СниПы-хрипы», о коих недавно так пренебрежительно отозвался гениалиссимус. Они вполне внятно запрещают строительство на пойменных участках. По банальной причине — реки выходят из берегов и затапливают эти самые пойменные участки. Такая вот гидрология.

Но земля стоит дорого, а продать ее — значит, положить в бездонный карман некую сумму. Раз так — то понятно, что снипы-хрипы только мешают. А потому застраивают. И на пойменных участках дренируй-не дренируй, против потопа ты ничего не сделаешь.

По сути, все жуткие кадры затоплений, которые демонстрируются с побережья — это как раз съемки тех мест, где строительство неизбежно должно было привести к катастрофе. Климат там, не климат — река наполняется избытком воды и должна иметь коридор для ее сброса. Конечно, если этот коридор заполнен жилым сектором — то по нему вода и пойдет. А так как строения воде мешают, то она затапливает те места, до которых раньше добраться не могла. Вот вам и масштаб катастрофы.

Так что не климат тут виной — а алчность тех, кто раздает разрешения и продает лакомые участки. А губернатор разводит руками и непонятно, к кому обращается.

Источник: Эль Мюрид



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