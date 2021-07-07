 

Трансплантация кала может оказаться перспективным методом лечения COVID-19

07.07.2021, 2:40, Разное
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Трансплантация фекальной микробиоты (фекальная трансплантация) – метод лечения, при котором больной человек получает пересадку полезных бактерий из толстого кишечника здорового человека. Она зарекомендовала себя как эффективное лечение инфекции, которую вызывают клостридии (Clostridium difficile). При этой инфекции развивается тяжелый энтероколит.

Ученые из Варшавского медицинского университета описали два случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 пациентов, которые получили пересадку кишечной микробиоты по поводу инфекции C. Difficile. Симптомы COVID-19 у них появились вскоре после процедуры.

У первого пациента, мужчины 80 лет, из-за рецидивирующей инфекции C difficile развился сепсис и пневмония. Ему провели тест на COVID-19 (который оказался положительным) после того, как у него поднялась температура и появились в крови маркеры воспаления. Мужчине назначили лечение ремдесивиром и плазмой с антителами против коронавируса.

В исследованиях назначенные пациенту методы лечения COVID-19 ускоряли выздоровление лишь немного. Однако через два дня после получения трансплантации кишечной микробиоты у пациента неожиданно пропали симптомы вирусной инфекции, течение пневмонии не стало хуже.

Второму пациенту было 19 лет. Трансплантация микробиоты была назначена ему по поводу инфекции C difficile на фоне неспецифического язвенного колита. COVID-19 у него диагностировали через 15 часов после процедуры, его симптомы были сходны симптомами первого пациента. После двух приступов лихорадки симптомы исчезли без дополнительного лечения.

После того, как пациенты заболели COVID-19, ученые провели анализ кала обоих пациентов на коронавирус. Это нужно было сделать, чтобы исключить заражение при трансплантации. Тесты оказались отрицательными.

«Наш главный вывод их этих случаев состоит в том, что фекальные трансплантаты оказались безопасными и столь же эффективными в лечении рецидивирующей инфекции C. Difficile у пациентов с сопутствующим COVID-19», пишут ученые.

Помимо этого, они подняли вопрос, может ли влиять трансплантация стула на течение COVID-19. У обоих пациентов были факторы риска, предрасполагающие к тяжелому течению этой болезни. Однако у обоих инфекция протекала легко, симптомы быстро исчезли. Одним из объяснений этому, считают ученые, может быть то, что трансплантат предотвратил развитие опасных сценариев. Потенциально это могло произойти в результате взаимодействия микробиома кишечника с иммунной системой.

Ученые указывают, что описанные два случая не позволяют делать выводов об эффективности фекальной трансплантации при COVID-19.

«Эти данные позволяют нам предположить, что влияние на кишечный микробом заслуживает дальнейшего изучения в качестве иммуномодулирующей стратегии при COVID-19», написали авторы клинического отчета. Они планируют провести клиническое исследование фекальной трансплантации как дополнительной терапии при коронавирусной инфекции.



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