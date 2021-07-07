Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане подвергся атаке беспилотника

Международный аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане во вторник вечером подвергся атаке заминированного беспилотника, сообщило антитеррористическое управление автономного региона.

«Международный аэропорт Эрбиля подвергся удару с помощью заминированного беспилотника. Нападение не повлекло за собой человеческих жертв или материального ущерба. В результате обстрела загорелась трава, к тушению привлечены пожарные команды», – приводит сообщение антитеррористического управления ТАСС.

Как сообщил SHAFAQ News директор аэропорта Ахмед Хошияр, атака не затронула воздушное сообщение. «Движение осуществляется в обычном режиме, полеты не прекращались» – подчеркнул руководитель.

Официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто подтвердил факт нападения. По его словам, в 23.15 вторника беспилотник упал вблизи прилегающей в аэропорту авиабазы. «Первоначальные данные указывают на отсутствие пострадавших и ущерба», – сказал он.

Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил, что воздушная гавань якобы подверглась ракетному удару, после чего воздушное пространство над ней было полностью закрыто, а из стоявших на взлетном поле самолетов эвакуировали пассажиров. Одновременно с нападением в американском генконсульстве в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

Накануне сирены тревоги сработали в здании посольства США в столице Ирака. Напомним, 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии в Ираке.

В сентябре 2020 года командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.