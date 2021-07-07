На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26

После крушения пассажирского самолета Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», – процитировали Солодова на официальном сайте правительства Камчатского каря.

Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.

Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.