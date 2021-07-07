 

На Камчатке объявлен трехдневный траур после крушения Ан-26

07.07.2021, 2:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После крушения пассажирского самолета Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«В соответствии с моим распоряжением, по всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур. С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», – процитировали Солодова на официальном сайте правительства Камчатского каря.

Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду.

Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / Жертвы ревности. Собчак рассказала об отношениях со старшей сестрой

30.03 / Исключенный из КПРФ депутат Мосгордумы просит прокуратуру проверить деятельность фракции

02.02 / Игровые консоли обеспечили для AMD всего 15% выручки

23.11 / Садовый заявил о “попытке узурпации” власти во Львове. “Европейская солидарность” отрицает это

21.08 / Зеленский подтвердил встречу политсоветников «нормандского» формата

29.04 / В последний день апреля в Украине потеплеет до +20 ºC

14.03 / Партия Меркель показала худший результат на выборах в истории

02.09 / Le Monde – беспомощному НАТО нечем ответить на агрессивное поведение Турции

27.11 / «Зеленая Альтернатива» призвала законодательно запретить телефонные звонки с рекламой

04.10 / В воскресенье в Беларуси задержали 200 протестующих – правозащитники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика