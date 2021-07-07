 

Ученые обнаружили предвестники инсульта, которые появляются за 10 лет

07.07.2021, 1:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Снижение когнитивных способностей и ухудшение способностей выполнять рутинные ежедневные действия часто появляются после инсульта. Они – следствие физиологических изменений, которые связаны с этой болезнью. Новое исследование показывает, что историю нарушения когнитивного здоровья инсультных пациентов можно отследить на много лет назад.    

Когнитивные функции. Что это такое и как они нарушаются?

Нарушения когнитивных способностей – одна из самых актуальных медицинских проблем нашего времени. Эти функции психики страдают при деменции, распространенность которой постоянно растет. Разбираемся, что такое когнитивные функции, как могут выглядеть их нарушения, как их диагностируют.

Читать статью

В новом исследовании ученые наблюдали за 14712 участниками, которые были старше 45 лет,  в среднем в течение 12,5 лет. Их когнитивные способности периодически проверяли при помощи различных тестов. Они включали определение состояния памяти, беглости речи, скорости реакции, координации движений рук. Также авторы исследования оценили, как хорошо справляются участники с ежедневными делами: стиркой, уборкой, одеванием, приемом пищи, а также насколько хорошо они следят за своими финансовыми делами. 

Ученые обнаружили, что у людей, у которых в течение периода наблюдения развился инсульт, еще за 10 лет до него показатели когнитивного здоровья выразительно отличались от показателей людей, у которых инсульта не было.

Наиболее ранними были изменения в показателях теста Струпа. Их снижение у будущих инсультников начинало наблюдаться за 10 лет до инсульта, оно становилось полностью очевидным за 6 лет. Этот тест основан на феномене задержки реакции на слова, которые написаны в тексте другим цветом. С его помощью оценивают когнитивную гибкость.  

Явные ранние изменения наблюдались и при использовании Краткой шкалы оценки психического статуса (за 8 лет до инсульта). Различия в том, как люди справляются с различными рутинными делами проявлялись не так рано – примерно за два-три года до инсульта.

Более половины людей, у которых развился инсульт, были женщинами (60%). Снижение когнитивных способностей ученые чаще наблюдали у носителей гена APOE (считается, что он играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера) и люди с низким уровнем образования.

Ученые подчеркивают, что это было наблюдательное исследование, поэтому оно не утверждает о том, что когнитивные нарушения – причина инсульта.

«Наши данные демонстрируют, что будущие инсультные пациенты начинают отличаться от остальных еще за 10 лет до инсульта. Это утверждает о том, что люди с когнитивными и функциональными отклонениями имеют повышенный риск развития инсульта», пишут ученые.  

Авторы исследования указывают, что когнитивные отклонения за многие годы до инсульта говорят о том, что повреждения головного мозга перед этим событием накапливаются в течение долгого времени.  К таким повреждениям относят поражение мелких сосудов мозга, дегенерация нервной ткани и воспаление.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Мнение: «Дом-2» погубили неудачницы?

17.03 / Кожные высыпания могут быть единственным симптомом COVID-19

29.10 / Мнение: Щупальца ГРУ

28.01 / Хватит кормить Вашингтон!

03.12 / Дорогая теснота

02.07 / Мнение: Британские оборотни в погонах

08.03 / Как женщины запустили Февральскую революцию

05.03 / Филипп Киркоров посетовал на отсутствие звания народного артиста Белоруссии

15.02 / Мнение: Куда марширует Россия?

27.04 / Мнение: Корона и абсурд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика