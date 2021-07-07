Эксперт рассказала, как праздновать день Ивана Купалы в современных условиях

В современной РФ традиции с обливанием водой и прыжками через костер на день Ивана Купалы остались в прошлом. Но сбору лечебных и чудодейственных трав в этот день все еще уделяют особое внимание, рассказала газете ВЗГЛЯД профессор Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Варвара Добровольская.

«В принципе, для большей части русской территории Иван Купала совсем не «Купала», а скорее «травник» или «Иванов день». Характерен праздник, скорее, для совсем южной территории страны, а также присущ украинской и белорусской культуре. Соединяет он в себе несколько концептов: вода, огонь и трава (растительность). Для русской традиции наиболее значимы были всегда трава и вода, а огонь – в последнюю очередь», – рассказывает Добровольская.

Она подчеркивает, что для традиционной культуры праздник – это не один день, а целый цикл. Сам по себе он никогда не существует, всегда есть какие-то дни, которые предшествуют и оканчивают его, либо могут быть связанные между собой праздники. В данном случае, например, существуют родственные отношения: Иван Купала является отцом Петрова дня, который празднуется немного позже. Однако сам цикл открывает Аграфена Купальница (6 июля), за ней следует Иван Купала, а после Петров день.

«Очень часто именно 6 июля незамужних девушек или неженатые пары обливали водой на улице для увеличения плодородия, повышения сексуальной привлекательности и славутности (совокупность таких качеств, как обаяние, умение хорошо одеваться и вести себя, обладание красивым внешним обликом, – Прим. ВЗГЛЯД). Что касается Ивана Купалы, то здесь значимым является не день, а период с 6 на 7 июля. Считается, что это ночь чудес», – говорит специалист.

В этот день считается, что травы имеют более сильное действие, поэтом поэтому их активно собирают, причем как волшебные, так и лечебные, продолжает эксперт. Раньше после сбора хозяйки собирали их в пучки и вешали на стены в доме.

Также в день Ивана Купалы осуществляют поиск кладов с помощью цветка папоротника. Однако найти его не так-то просто, а поиску сокровищ мешают нечистые силы, с которыми человек вынужден бороться. Но есть и немало историй о том, как цветок папоротника находили совершенно случайно во время сбора трав. Одна из них гласит о том, что человек вечером пошел в лес, чтобы набрать различные растения, не обращая внимания на то, как неподалеку что-то гремело и звенело. Хоть его это и временами пугало, он был очень сильно увлечен процессом, поэтому не отвлекался. Позже он вышел на поляну, где в центре была насыпана гора золота, но из-за дождя понял, что не сможет самостоятельно притащить его домой, поэтому принял решение вернуться за телегой. Уже в доме он переоделся в сухую одежду и переобулся, запряг лошадь и поехал на место клада, но не смог уже найти ту поляну. Вернувшись злым и раздосадованным домой, он увидел, что в мокрых лаптях, которые он снял, застрял цветок папоротника, который, к сожалению, засох и не позволил снова найти ему этот клад.

«Помимо трав, в том числе и лечебных, отдельно собирали ивановсую росу, а также молоко коров, которые поели утренней травы на Ивана Купала. Это молоко взбивали позже в масло, и считалось, что это иваньковское масло спасает от составных недугов и головной боли. Кроме того, в этот день часто молились о том, чтобы не было головной и суставной боли», – подчеркивает Добровольская.

Вода в этот день была равносильна крещенской: в ней активно купались, набирали с собой, чтобы опрыскать скотину и освятить дом, рассказывает собеседница. Используя воду и собранные травы, гадали. Один из самых известных вариантов, который распространен среди молодых незамужних девушек: девица плетет венок из из 12 трав, а затем бросает его в воду. Если он потонет, то считается, что замуж она в этом году не выйдет, а если поплывет по реке, то смотрят, в какую сторону, чтобы понимать, с какого направления ждать жениха. Второе не менее распространенное гадание заключается в том, что девушка собирала небольшой букетик трав, который клала под подушку и засыпала, прося, чтобы за ней пришел ее суженый. Считалось, что тот мужчина, который приснится ей в эту ночь, станет ее женихом.

«Обряды с огнем, как правило, распространены у белорусов и отчасти у украинцев: раньше устраивались купальские костры из старой одежды, через который прыгала молодежь, обменивались венками. У русских же эта символика огня частично с годами переносилась на Троицу, Масленицу и Петров день, но также частично фиксировалась и на территориях Псковской области», – делится профессор.

Немаловажным в день Ивана Купалы является обрядовая еда, продолжает эксперт. Ягоды, которые поспевают к этому дню, считаются жертвенным блюдом – ранее его приносили освящать в церковь, а после угощались им. На некоторых территориях даже существовал запрет на поедание земляники до Ивана Купалы. Кроме того, иногда варили обетную кашу, собранную жителями деревни вскладчину, которую сначала ели незамужние девушки, а затем она сдабривалась маслом и съедалась всеми вместе вечером.

«Немаловажным атрибутом данного праздника является венок, не тонкий, а крупный, и плетется обручем из веток и трав, который очень схож с южными русскими головными уборами. Причем они были не только частью костюма, но и участвовали в различных магических практиках. Например, его прикладывали к больным местам, чтобы излечиться, либо для снятия порчи с девушки. Во время праздника его либо уничтожали, бросая в воду (но не с целью гадания, там использовались специально сплетенные венки), затухающий костер или забрасывали на крышу дома, либо сохраняли для лечения или защиты полей от града, а огородов от червей и птиц», – говорит Добровольская.

Кроме того, сами венки могли предсказать человеку благополучие или бедность, а также каждая вплетенная травинка имела свою символику, добавила специалист.

Однако в современном мире данный праздник не является в РФ значимым, поскольку его обряды по большей части разошлись по другим значимым дням. Тем не менее, поверье со сбором трав сохранилось, поэтому именно в этот день люди стараются собирать различные лечебные растения.