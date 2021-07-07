Пентагон призвал власти США дать ответ на атаки «российских» хакеров

Правительство Соединенных Штатов должно дать межведомственный ответ на кибератаки хакеров, якобы находящихся на территории России, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства», – приводит слова Кирби ТАСС.

Накануне Вашингтон возложил на Москву ответственность за всех хакеров в России, даже если эти криминальные элементы не связаны с государством. Позже в американских СМИ появилась информация, что сети Национального комитета Республиканской партии США подверглись кибератаке, за которой якобы могут стоять «связанные с Россией» хакеры.

В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.

Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории РФ хакеров.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».