 

Верховный Суд передал дело журналиста Сергиенко из Черкасской области в Киев

07.07.2021, 0:50, Новости дня
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“Верховный Суд удовлетворил мое ходатайство и ходатайство прокурора об изменении подсудности в деле Сергиенко. И определил передать дело в отношении [Вадима] Мельника, [Владимира] Воронкова, [Валентина] Завражина, [Виктора] Горбенко, [Романа] Недыбалюка и [Максима] Русина из Городищенского суда Черкасской области в Дарницкий районный суд Киева”, – написала она.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/4304887912884308

Как пишет LB.ua, ходатайство о смене подсудности в деле подавали Закревская и прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.

Ходатайство прокурора было мотивировано тем, что производство, в соответствии со ст. 34 УПК, подлежит направлению в Дарницкий райсуд по месту жительства большинства участников производства. Адвокат одного из подсудимых Владимир Романченко подал ходатайство, в котором выражал протест против передачи дела в другой суд.

Суд удовлетворил ходатайство Малашич и Закревской.

Контекст:

Сергиенко был активистом партии ВО “Свобода” и участником “Самообороны Евромайдана Черкасской области“. 4 апреля 2014 года его похитили из двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

На следующий день тело Сергиенко нашли в лесу со следами пыток и множественными ножевыми ранениями.

В деле об убийстве фигурируют восемь подозреваемых, шестеро из них задержаны: это Мельник, Недыбалюк, Горбенко, Воронков, Русин и Завражин. Еще двое подозреваемых – Валерий Федоров и Андрей Иносов – находятся в розыске.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году. Дело неоднократно передавалось из одного суда Черкасской области в другой. Так, за четыре года сменилось 12 коллегий судей, слушающих дело. С февраля 2019 года его рассматривал Городищенский районный суд.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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